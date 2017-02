Drake geeft Britse fans geld terug

LONDEN - Drake wil de fans die woensdag bij zijn concert in de O2 Arena in Londen waren hun geld teruggeven. Dat besloot hij ter plekke nadat gastartiest Travis Scott van het podium viel en daarmee per ongeluk een grote opblaas-wereldbol vernielde.

Door ANP - 2-2-2017, 20:54 (Update 2-2-2017, 20:54)

Scott was bezig met optreden toen hij vergat dat het podium midden in de zaal een groot gat in het midden heeft. Hij struikelde erin zonder zich extreem te bezeren. De rapper werd volgens Britse media door Drake uit het gat geholpen.

Drake riep direct dat de show 'gratis' zou zijn en dat hij het later met de fans zou afrekenen. Aan het einde van het concert herhaalde hij dat nog eens. "Londen, Engeland. Ik hou van jullie. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze gratis show." Of Drake voet bij stuk houdt is nog niet duidelijk. Volgens de BBC weet de concertorganisatie nog van niets.