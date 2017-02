Beyoncé deelt meer zwangerschapsfoto's

ANP Beyoncé deelt meer zwangerschapsfoto's

LOS ANGELES - Ruim een dag na de verrassende aankondiging dat Beyoncé in verwachting is van een tweeling heeft de zangeres haar fans op veel meer foto's getrakteerd van haar zwangere zelf. De complete voorpagina van haar website heeft ze opnieuw ingericht met nieuwe én oude plaatjes, met daarover steeds weer dezelfde tekst: I have three hearts.

Door ANP - 2-2-2017, 17:40 (Update 2-2-2017, 17:40)

Op de meeste foto's poseert Beyoncé schaars gekleed met haar babybuik. Op enkele van de plaatjes heeft de zangeres zelfs helemaal niets aan. Ook haar vijfjarige dochtertje Blue Ivy keert regelmatig terug. Zo werd het meisje gefotografeerd terwijl ze de buik van haar moeder kust.

De nieuwe foto's worden afgewisseld met oude nog nooit gepubliceerde kiekjes en korte video's van onder meer Beyoncé's eerste zwangerschap, vakantiefoto's, haar huwelijk met Jay Z en de daaropvolgende huwelijksreis.