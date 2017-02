Freek Vonk gebeten door haai

ANP Freek Vonk gebeten door haai

MIAMI - De populaire bioloog Freek Vonk is gebeten door een haai tijdens tv-opnames op de Bahama's. "Ik heb flink pech gehad'', meldt Freek na een drie uur durende operatie in Miami.

Door ANP - 2-2-2017, 9:48 (Update 2-2-2017, 9:48)

"Samen met collega biologen van het Sharklab waren we Caribische rifhaaien aan het onderzoeken bij het eilandje Bimini. Deze vriendelijke haaien zijn, net als eigenlijk alle haaien, ongevaarlijk voor mensen. Toch ging het mis. Een van de haaien heeft een vergissing gemaakt en nam een grote hap uit mijn rechterbovenarm. Ik wist direct: dit is foute boel."

Freek is met een traumahelikopter naar het Jackson Memorial Hospital gebracht, waar hij werd geopereerd. "Na een 3 uur durende operatie, waarbij ik volledig onder narcose ben gebracht, en meer dan 100 hechtingen, kan ik nu weer mijn duim omhoog doen. Van de chirurg weet ik inmiddels dat er is niks vitaals is geraakt, de pezen en spieren in mijn rechter bovenarm zijn grotendeels in orde. Ik kan mijn hand, vingers, en mijn arm normaal bewegen."

Freek Vonk peinst er niet over te stoppen met zijn gevaarlijke werk. "Graag wil ik benadrukken dat dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden is, waarbij noch Sharklab, mijn ploeg, ikzelf óf de haai er iets aan kan doen. Ik heb gewoon ontzettend pech gehad. Velen hebben op deze locatie met deze haaien gedoken. In de 27 jaar dat het Sharklab hier onderzoek doet, is dit nooit eerder gebeurd. Ik was juist met deze biologen, op deze bijzondere plek in Bimini om onderzoek te doen naar deze haaien."

"Het is jammer dat ik deze mooie reis vroegtijdig heb moeten onderbreken, maar ik kan niet wachten totdat ik weer kan gaan duiken met deze prachtige dieren waar ik zo veel van hou."