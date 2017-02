Rick Brandsteder zou bezwijken bij Temptation

HILVERSUM - Rick Brandsteder leeft erg mee met de stellen die hun relatie op de proef stellen in het programma Temptation Island. ''Je wilt dat ze goed uit de test komen'', zegt Rick in De Telegraaf. In de krant geeft hij ook toe dat hij zelf geen weerstand zou kunnen bieden tegen zoveel vrouwelijk schoon.

Door ANP - 2-2-2017, 9:42 (Update 2-2-2017, 9:42)

Rick: ''De koppels onderschatten het denk ik. Ze zitten in een heerlijk resort met zon, zee, strand, een bar die 24 uur open is en acht vrijgezelle verleiders. Als die er vol op gaan, dan is het echt niet heel makkelijk. Ik denk dat ik zelf zou bezwijken. Het is voer voor de kijker als er een misstapje wordt begaan. Enerzijds is het leedvermaak, maar als de relatie goed is moet die ook dit kunnen doorstaan. Dat is de strekking. We hadden vorig jaar een huwelijksaanzoek in de finale en er is nu een baby, dat is toch mooi? Daar doe je het eigenlijk voor."

Rick Brandsteder presenteert Tempation Island, dat donderdagavond begint op RTL5, voor de tweede keer. Nieuw dit seizoen is Temptation Talk, waarin kijkers via RTLXL met elkaar kunnen napraten over de gebeurtenissen in de afleveringen. Rick: ''We bespreken dilemma's, verleidingstechnieken en doen voorspellingen. En er komen ongecensureerde beelden voorbij. Er zijn oud deelnemers en bekende mensen, voor wie Tempation Island een guilty pleasure is, zoals Zimra Geurts en Sander Lantinga."