ANP Nasrdin Dchar doet Martin Luther King-lezing

AMSTERDAM - Acteur Nasrdin Dchar verzorgt dit jaar de Martin Luther King-lezing. Hij houdt de voordracht met als titel Een droom voor iedereen op 4 april in het auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam, zo maakte de organisatie achter de lezing donderdag bekend.

Door ANP - 2-2-2017, 8:51 (Update 2-2-2017, 8:51)

De Stichting Martin Luther King-lezing heeft Dchar gevraagd omdat hij actief probeert discriminatie in de samenleving tegen te gaan. De acteur organiseerde vorige jaar de tolerantiemars Ieder1 en maakte voorstellingen over zijn ervaringen met het onderwerp in Nederland. Dchar sprak zich in 2011, toen hij een Gouden Kalf won voor de film Rabat, ook expliciet uit tegen een angstcultuur.

Eerder werd de toespraak gehouden door dominee Jesse Jackson, oud-premier Jan Peter Balkenende, hoogleraar Mary King en PvdA-leider Lodewijk Asscher. Het doel van de lezing is het gedachtegoed van mensenrechtenactivist Martin Luther King te verspreiden en toe te passen op de huidige samenleving. King werd op 4 april 1968 vermoord.

Dchar reist de komende maanden door het land met zijn nieuwe solo-voorstelling Dad. In de persoonlijke en actuele voorstelling reflecteert Dchar over zijn vaderschap en de manier waarop deze ervaring hem confronteert met zijn eigen roots. De acteur schreef de voorstelling samen met regisseur Floris van Delft. Dad gaat op 11 maart in premiere en is tot eind mei te zien in het hele land.