ANP Sterren feliciteren Beyoncé en Jay Z

LOS ANGELES - De bekendmaking van Beyoncé dat ze zwanger is van een tweeling is veelbesproken onder de sterren. Het regende dan ook felicitaties voor de Lemonade-zangeres en haar echtgenoot Jay Z.

Door ANP - 2-2-2017, 5:43 (Update 2-2-2017, 5:43)

Zangeres Rita Ora twitterde: "Yay!!!!! Gefeliciteerd!!!!! zoooooo mooi" en rapster Nicki Minaj reageerde met hartjes op de foto van Beyoncé op Instagram.

Kindster Millie Bobby Brown, die Eleven speelt in de hitserie Stranger Things, kon op Instagram haar blijdschap niet onderdrukken. Ze plaatste een foto van Beyoncé en schreef: "Gefeliciteerd @beyonce ik ben zo blij!!!!" gevolgd door smilies en hartjes.

Queen Bey, zoals de 35-jarige Beyoncé ook wel wordt genoemd, maakte haar zwangerschap woensdag wereldkundig via een foto op Instagram en Twitter. Op de foto is de zangeres gekleed in lingerie en houdt ze met haar twee handen haar buik vast. De foto brak een record op Instagram en kreeg al meer dan 6,6 miljoen likes.