ANP Kaartjes voor optredens Ed Sheeran in verkoop

LONDEN - Kaartjes voor de Britse tour van zanger Ed Sheeran gaan donderdag in de verkoop in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse dagblad The Mirror verwacht dat de kaartjes in razendsnel tempo zullen zijn uitverkocht.

Door ANP - 2-2-2017, 3:21 (Update 2-2-2017, 3:21)

De tour van Sheeran begint in april en doet alle grote steden in het Verenigd Koninkrijk aan, zoals Londen, Glasgow, Newcastle en Manchester.

Wie een concert van de Thinking Out Loud-zanger wil bijwonen kan vanaf 10 uur in de ochtend terecht bij de Britse website van Ticketmaster.

Het is voor het eerst sinds een jaar dat 25-jarige Sheeran weer gaat optreden. De Britse zanger nam een break van het podium om zich te concentreren op het schrijven van nummers voor zijn nieuwe album Divide, dat op 3 maart uitkomt.