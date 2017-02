Moeder Beyoncé blij met komst kleinkinderen

ANP Moeder Beyoncé blij met komst kleinkinderen

LOS ANGELES - Beyoncé hield haar zwangerschap tot vandaag niet voor iedereen geheim. Haar moeder wist al dat ze weer oma zou worden, al kwam de aankondiging wel onverwacht.

Door ANP - 1-2-2017, 22:49 (Update 1-2-2017, 22:49)

"Wow! Ik hoef het nu niet meer geheim te houden", jubelt de trotse Tina Knowles op Instagram. "Ik ben zoooo blij. God is zo goed. Bedankt voor al jullie gelukswensen. Ik waardeer het heel erg."

Beyoncé maakte woensdag bekend dat ze in verwachting is van een tweeling. Wanneer ze is uitgerekend is niet bekend.