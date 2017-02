Adam Levine krijgt ster op Walk of Fame

LOS ANGELES - Maroon 5-frontman Adam Levine krijgt een ster op de Hollywood Walk of Fame. De zanger mag zijn tegel volgende week onthullen, zo maakte de organisatie achter de Walk of Fame bekend. Daarbij zijn behalve Levine ook countryzanger en The Voice-collega Blake Shelton en rocker Sammy Hagar aanwezig.

Door ANP - 1-2-2017, 18:13 (Update 1-2-2017, 18:13)

Levine wordt de 2601e ster die een tegel krijgt op de beroemde paden van Hollywood. Hij dankt zijn sterrendom vooral aan zijn carrière met Maroon 5, maar is de laatste jaren ook veelvuldig op de Amerikaanse televisie te zien. Samen met Shelton is hij de enige die alle zeventien seizoenen van The Voice in de jury zat.