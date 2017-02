Egoyan en Mortier doen delen Rotterdam-film

ANP Egoyan en Mortier doen delen Rotterdam-film

ROTTERDAM - Gerenommeerde regisseurs Koen Mortier, Atom Egoyan en Paula van der Oest zullen elk een segment in de internationale speelfilm Rotterdam, I Love You regisseren. Dit werd woensdag door de producenten van de film bekendgemaakt op het International Film Festival Rotterdam.

Door ANP - 1-2-2017, 10:36 (Update 1-2-2017, 10:36)

Rotterdam, I Love You is het eerstvolgende deel in de Cities of Love-filmserie, waarin door een keur aan filmmakers een ode wordt gebracht aan de betreffende wereldstad. Het is het vierde deel in deze reeks; eerder werden er producties gewijd aan New York, Parijs en Rio de Janeiro.

In totaal bestaat Rotterdam, I Love You bestaan uit elf segmenten. Eerder is al bekendgemaakt dat regisseur Shariff Nasr een deel voor zijn rekening neemt. Ook al is gemeld dat acteurs Halina Reijn, Nasrdin Dchar, Gaite Jansen, Maryam Hassouni, Ricky Koole, Katja Herbers, Eva Duijvestein en Yootha Wong-Loi Sing mee doen aan het project.

Chinese subcultuur

De Belgische filmmaker Koen Mortier maakte furore met zijn speelfilmdebuut Ex Drummer in 2007 en heeft deze film opgevolgd met het veelgeprezen, politiek geladen drama 22 Mei (2010). Zijn verhaal in Rotterdam, I Love You zal zich afspelen binnen de Chinese subcultuur in Rotterdam. Armeens-Canadese filmmaker Atom Egoyan kreeg twee Oscar-nominaties voor The Sweet Hereafter. Zijn segment in Rotterdam, I Love You speelt zich af op het IFFR.

De Nederlandse filmmaakster Paula van der Oest kreeg een Oscar-nominatie voor Zus & Zo (2001) en maakte na dit internationale succes films als Black Butterflies, Lucia de B. en Tonio, dit jaar de Nederlandse Oscar-inzending.

Unieke constructie

Tijdens de persconferentie hebben producenten Matt Jaems en Joeri Pruys meer achtergrondinformatie gegeven over de unieke constructie van de film. De elf regisseurs van de film werken samen om binnen de film contactmomenten te creëren tussen de verschillende personages en locaties. Deze constructie zorgt ervoor dat Rotterdam, I Love You als speelfilm een eenheid zal worden, mét behoud van de creatieve vrijheid voor de regisseurs, iets waar de filmserie om bekendstaat.

Rotterdam, I Love You zal in de zomer van 2017 worden gefilmd en in 2018 in bioscopen wereldwijd te zien zijn.