ANP Geraldine: op internet eigenlijk geen relatie

AMSTERDAM - Geraldine Kemper houdt haar vriend Paul zo veel mogelijk uit de schijnwerpers. “Hij heeft daar nooit voor gekozen, dus ik zeg: prima, dan doe je het niet”, zegt de BNN-presentatrice in Grazia.

Door ANP - 1-2-2017, 10:32 (Update 1-2-2017, 10:32)

“Op Instagram staan ook geen foto’s van ons samen”, gaat Geraldine verder. “Eigenlijk heb ik, als je op het internet kijkt, geen relatie.” Samen naar premières doen de twee af en toe. “Maar dan ga ik over de rode loper en gaat hij via de andere kant naar binnen.”

Aanvankelijk hield Geraldine haar mond over Paul, maar daar is ze klaar mee. “We zijn inmiddels twee jaar samen, maar hebben onze relatie heel lang uit de pers gehouden. In het begin wist ik natuurlijk nog niet hoe het ging lopen, toen wilde ik het niet meteen aan iedereen vertellen”, legt de 27-jarige presentatrice uit. “Maar dan kom er een punt dat je zo verliefd bent, ik had geen zin om daarover te liegen in interviews.”

Geraldine denkt oud te worden met Paul. “We kunnen heel lekker ginnegappen met elkaar en ik vind hem ontzettend knap, maar er is gewoon een vonk. Ik ben zo blij met hem dat ik me kan voorstellen dat we een leven lang samenblijven.”