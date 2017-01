Johnny Knoxville bouwt pretpark in film

LOS ANGELES - Johnny Knoxville heeft een nieuwe film op de rol staan. De Jackass-ster is producent en ster van het nieuwe project met de titel Action Park.

Door ANP - 1-2-2017, 3:04 (Update 1-2-2017, 3:04)

De film laat volgens The Hollywood Reporter zien wat er zou gebeuren als Johnny en gelijkgestemde thrillseekers hun eigen attractiepark zouden ontwerpen en opereren. Daarbij komt vermoedelijk heel wat adrenaline en pijn kijken: voor Jackass lieten de presentator en zijn vrienden zich onder meer wegschieten in een op maat gemaakte katapult, speelden in een ballenbak die ze deelden met een anaconda en gebruikte Johnny een verdovingspistool met 120.000 volt op zichzelf.

Na het einde van de televisieserie maakte Knoxville nog vier Jackass-films. De laatste was Jackass Presents: Bad Grandpa uit 2013, waarin hij vermomd ging als opa Irving Zisman.