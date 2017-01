Rol voor Leonardo DiCaprio in The Black Hand

LOS ANGELES - Leonardo DiCaprio krijgt een hoofdrol in de verfilming van het boek The Black Hand van Stephan Talty. Dit meldt Variety.

Door ANP - 31-1-2017, 22:18 (Update 31-1-2017, 22:18)

Leonardo speelt de heldenrol van Joe Petrosino, een in Italië geboren rechercheur bij de politie van New York die een meedogenloze bende met de naam The Black Hand wil oprollen. De criminelen ontvoeren mensen en persen geld af van hun families. Ze worden gehaat door gezagsgetrouwe Italiaanse gezinnen, maar desondanks kan Petrosino op hun hulp rekenen.

Stephan Talty is een bestsellerauteur uit New York. Hij was ook ghostwriter van A Captain's Duty, dit verhaal vormde de basis voor de film Captain Philips met Tom Hanks in de hoofdrol.