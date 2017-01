Teri Hatcher krijgt rol in Supergirl

ANP Teri Hatcher krijgt rol in Supergirl

LOS ANGELES - Actrice Teri Hatcher krijgt een rol in de serie Supergirl. Volgens Variety wordt Teri tijdelijk toegevoegd aan de cast voor een verhaallijn die wordt uitgesmeerd over meerdere afleveringen.

Door ANP - 31-1-2017, 19:41 (Update 31-1-2017, 19:41)

Teri Hatcher is gecast voor een mysterieuze rol, later zal haar karakter uitgroeien tot de grote slechterik van het tweede seizoen die deze winter in de Verenigde Staten is te zien.

Teri Hatcher werd in de jaren negentig bekend door haar rol als Lois Lane in de televisieserie Lois & Clark: The New Adventures of Superman. Later speelde ze de rol van Susan in Desperate Housewives. ''Niets ten nadele van andere actrices, maar Teri Hatcher is mijn favoriete Lois Lane. Dat ze nu terugkeert in de SuperWorld in een hele andere rol is een geweldig cadeau voor mij en de fans'', zegt producent Andrew Kreisberg.