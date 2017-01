KPN-serie Brussel geselecteerd voor Berlinale

BERLIJN - De Nederlandse dramaserie Brussel is geselecteerd voor Berlinale, het filmfestival van Berlijn. De serie is opgenomen in de categorie Drama Series Day, meldt producent Endemol Shine. Op het festival, dat van 9 tot 17 februari plaatsheeft, worden twee afleveringen vertoond.

Door ANP - 31-1-2017, 15:26 (Update 31-1-2017, 15:26)

Brussel is bedacht en geschreven door Leon de Winter. Sinds 20 januari kunnen KPN-klanten de serie volgen op het kanaal KPN Presenteert.

De tiendelige serie gaat over het politieke leven in Brussel. Johanna ter Steege speelt de rol van een bestuurslid van een grote oliemaatschappij. Ze heeft de steun nodig van de Eurocommissarissen om een groot contract binnen te slepen. Ze staat daarin echter lijnrecht tegenover een grote Russische concurrent, die ook haar voormalige minnaar is.

Naast Ter Steege zijn er ook rollen voor onder meer Carolien Karthaus-Spoor, Daniël Boissevain, Nadja Hüpscher, Hans Dagelet en Matthijs van de Sande Bakhuyzen.