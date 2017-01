RvF-assistente Stephanie Tency poseert naakt

ANP RvF-assistente Stephanie Tency poseert naakt

HOOFDDORP - Stephanie Tency is uit de kleren gegaan voor Veronica Magazine. De assistente van André Hazes junior in Rad van Fortuin prijkt geheel ontbloot op de voorpagina van de tv-gids.

Door ANP - 31-1-2017, 9:44 (Update 31-1-2017, 9:44)

In het blad vertelt Stephanie, voormalig Miss Nederland, dat ze niet altijd populair is geweest. "Op de middelbare school zagen de knappe jongens me niet staan. Ik was het lelijke eendje van de klas: bril, buitenboordbeugel", zegt het model. "Toen ik ineens 'knap' werd, moest ik daar enorm aan wennen."

De 26-jarige Stephanie werd naar eigen zeggen 'een echte bandiet' en deed veel wat niet mocht. "Uit het raam klimmen als ik niet mocht stappen, met de foutste jongens omgaan. Mijn vader en broer kregen er hartkloppingen van."

Dat wilde leven heeft Stephanie inmiddels al lang en breed achter de rug. "Joh, ik ben zo braaf. Ik mag er dan misschien uitzien als een wilde poes, maar ik duik heus niet zomaar met iemand het bed in."