Paul de Leeuw krijgt de tijd van NPO

HILVERSUM - De Publieke Omroep houdt alle vertrouwen in Wie steelt mijn show?, het nieuwe programma van Paul de Leeuw. Ondanks de tegenvallende kijkcijfers, krijgt de presentator de tijd om aan zijn show te werken.

Door ANP - 31-1-2017, 7:49 (Update 31-1-2017, 7:49)

"Laten we er niet kinderachtig over doen: het kan beter", reageert tv-directeur Frans Klein dinsdag in het AD. "Natuurlijk reken je altijd op meer, maar dit is een kwestie van bouwen en volhouden", vervolgt hij. "Er is veel te zien en te beleven op de zaterdagavond en dit heeft weer een heel andere look & feel dan andere programma's. Het is misschien nog een beetje zoeken naar de juiste vorm. Maar dat laat ik graag aan Paul en de zijnen over."

Wie steelt mijn show? stelt in vergelijking met andere NPO 1-programma's ernstig teleur op de zaterdagavond. Het programma wordt uitgezonden na de tv-hit Wie is de mol?, maar de kijker zapt na afloop massaal weg. Zo keken er zaterdag 2,4 miljoen mensen naar Wie is de mol? en trok De Leeuws programma daarna nog slechts 747.000 kijkers.