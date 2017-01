'Olivia Munn verloofd met footballspeler'

LOS ANGELES - De grote ring die Olivia Munn sinds dit weekend aan haar linkerhand draagt, heeft de geruchtenstroom over een verloving flink op gang gebracht.

Door ANP - 31-1-2017, 5:06 (Update 31-1-2017, 5:06)

De actrice werd gespot met een sieraad dat People een 'verloving-style ring' noemt. Ze zou dan ook trouwplannen hebben met haar vriend Aaron Rodgers, een footballspeler van de Green Bay Packers waarmee ze al sinds 2014 een relatie heeft.

Dit is niet de eerste keer dat geruchten over een voorgenomen huwelijk van de twee de ronde doen. Vorig jaar deelde Olivia een screenshot van een sms-gesprek dat ze had met haar moeder, die verlovingsroddels voor waar had aangenomen en zich afvroeg waarom ze het nieuws niet van haar dochter zelf had gehoord. De The Newsroom-actrice grapte daarop terug: "Als het waar was geweest, dan was je de achtste persoon die het hoorde, beloofd. Of misschien de negende. Maar eerder dan het internet." Deze keer heeft Olivia de verlovingsgeruchten nog niet ontkend.