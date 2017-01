Chrissy Teigen licht uitspraak over zoon toe

LOS ANGELES - De uitspraak van Chrissy Teigen afgelopen weekend dat haar tweede kind een zoon zal zijn, heeft voor nogal wat verwarring gezorgd. Het model is namelijk nog niet zwanger van haar tweede spruit.

Door ANP - 31-1-2017, 2:18 (Update 31-1-2017, 2:18)

Chrissy, die getrouwd is met zanger John Legend, legde de situatie maandag op Twitter uit. Die heeft alles te maken met de ivf-behandeling waarmee ook dochter Luna van negen maanden werd verwekt. "Ik zei dat onze volgende baby een jongen is omdat dat de embryo is die er nog is. Een jongen. Dus. Ja.", aldus Chrissy. In een aparte tweet liet ze voor de duidelijkheid nog eens weten: "En nee, ik ben niet zwanger."

De kookboekauteur haalde flink uit toen een volger op de tweets reageerde met de vraag of ze überhaupt wel had geprobeerd via de natuurlijk weg zwanger te raken. "Hoi Linda, bedankt voor de vraag, jij heks. Ja, ik heb het negen jaar lang geprobeerd. Als je nog iets wil weten, dan hoor ik het wel."