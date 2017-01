Viola Davis en Julia Roberts samen in film

ANP Viola Davis en Julia Roberts samen in film

LOS ANGELES - Viola Davis en Julia Roberts gaan de hoofdrollen spelen in Small Great Things. Het gaat om de verfilming van het gelijknamige boek van Jodi Picoult, die eerder My Sister's Keeper schreef.

Door ANP - 31-1-2017, 2:02 (Update 31-1-2017, 2:02)

Het verhaal draait om Ruth, een ervaren verpleegster op de verloskundeafdeling die orders krijgt de baby van een racistisch echtpaar niet aan te raken. Als het kindje tijdens haar dienst komt te overlijden, wordt ze voor de rechter gesleept.

De twee actrices werkten al eerder met elkaar: in Eat Pray Love speelde Julia de hoofdrol en Viola haar beste vriendin. Het is nog niet bekend wanneer de opnames van de Small Great Things beginnen. Ook een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.