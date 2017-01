'Kanye en Justin Bieber niet naar Grammy's'

LOS ANGELES - Kanye West, Justin Bieber en Drake ontbreken op 12 februari bij de uitreiking van de Grammy's. Dit meldt TMZ.

Door ANP - 30-1-2017, 22:58 (Update 30-1-2017, 22:58)

In november gaf Frank Ocean al aan klaar te zijn met de jaarlijkse uitreiking van de Grammy Awards. De zanger en rapper, die twee gouden platenspelers op zijn schoorsteenmantel heeft staan, vindt de manier van selecteren, nomineren en uitreiken gedateerd.

Volgens TMZ is ook Justin Bieber niet van plan de uitreiking van de Grammy's bij te wonen, terwijl hij kanshebber is in vier categorieën. Justin Bieber heeft andere plannen gemaakt, omdat hij vindt dat de muziekprijzen niet relevant zijn en representatief voor jonge zangers zoals hij. Ook Drake, die meerdere nominaties heeft, zou het om die reden laten afweten.

Afgelopen weekend spuwde Chris Brown op Twitter kritiek op de Grammy's. "Deze prijzen betekenden vroeger echt iets. Nu gaat het alleen nog maar om likes en memes", twitterde Chris Brown onder meer.

De Grammy's worden zondag 12 februari uitgereikt in het Staples Center in Los Angeles. James Corden presenteert de muziekshow. Beyoncé is genomineerd in negen categorieën, waaronder die voor het beste album en het beste liedje. Adele maakt in vijf categorieën kans op de prijs.