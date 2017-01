Debuutalbum voor The Chainsmokers

NEW YORK - The Chainsmokers brengen in de loop van dit jaar hun nog titelloze debuutalbum uit. Maandag kondigde het Amerikaanse dj-duo tevens een tournee van veertig shows in de Verenigde Staten aan, volgend op een reeks shows in onder meer Europa.

30-1-2017

Alex Pall en Drew Taggart bevestigden maandag op social media dat ze jaar een lp uitbrengen. Dat gebeurde in een reactie op een tweet van Chris Martin van Coldplay die al een aantal nummers heeft mogen horen. De platenmaatschappij van The Chainsmokers heeft nog geen officiële releasedatum genoemd, maar volgens Billboard ligt het voor de hand dat het album in april komt.

De nieuwe tournee heet Do Not Open en begint op 13 april in Miami. Maandagavond begon de kaartverkoop. The Chainsmokers stonden in oktober op het Amsterdam Dance Event en maakten toen al bekend op vrijdag 17 februari terug te komen naar Amsterdam met een show in AFAS Live.

The Chainsmokers braken in 2014 door met de single #Selfie. Vervolgens scoorde het duo met Roses en Don’t Let Me Down. Hun hit met Halsey, Closer, stond in het najaar hoog in de Nederlandse hitlijsten en momenteel hebben ze een hit met Paris.