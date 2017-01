Nick Gordon herdenkt Bobbi Kristina Brown

ANP Nick Gordon herdenkt Bobbi Kristina Brown

ATLANTA - Nick Gordon mist Bobbi Kristina Brown nog elke dag. Twee jaar geleden werd Bobbi Kristina bewusteloos gevonden in bad. Ze werd in een kunstmatige coma gehouden tot haar dood in de zomer van 2015.

Door ANP - 30-1-2017, 20:40 (Update 30-1-2017, 20:40)

Nick Gordon herdenkt zijn op 22-jarige leeftijd overleden vriendin op Twitter met twee foto's. Op een daarvan is de dochter van Bobby Brown en Whitney Houston lachend te zien. De tweede foto toont het paar innig zoenend. "Je bent de eerste aan wie ik denk als ik wakker word en de laatste voordat ik ga slapen'', schrijft Nick bij de foto's. ''Ik hou van je en mis je. Rust zacht mijn engel."

In november werd Gordon veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 36 miljoen dollar (bijna 33,9 miljoen euro) aan de nabestaanden van Bobbi Kristina. Haar familie verdenkt hem van betrokkenheid bij haar dood. Nick ontkent alle beschuldigingen. Volgens People is het strafrechtelijk onderzoek nog gaande en gaat het allesbehalve goed met Gordon.