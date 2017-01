Dua Lipa komt weer naar Nederland

UTRECHT - Dua Lipa komt dit voorjaar weer naar Nederland. Zondag 9 april staat ze in TivoliVredenburg in Utrecht, maakte de Britse zangeres maandag bekend.

Door ANP - 30-1-2017, 12:30 (Update 30-1-2017, 12:30)

Dua Lipa verzorgt begin april een minitournee door Europa. Ze geeft zes concerten, naast Nederland doet ze ook Italië, Duitsland en Groot-Brittannië aan.

Vorig jaar gaf Dua Lipa, die doorbrak met de single Be The One, haar eerste concert in Nederland. Na een optreden op Lowlands stond ze in oktober in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Na Be The One volgden hits als Hotter Than Hell en No Lie. Vorige week verscheen de single Scared To Be Lonely, een samenwerking met de Nederlandse dj Martin Garrix. In juni verschijnt Dua's eerste studioalbum.