ANP ‘Evan Rachel Wood verloofd’

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Evan Rachel Wood weer trouwplannen heeft. De 29-jarige actrice en haar vriend Zach Villa verschenen met bijpassende ringen op de rode loper van de Screen Actors Guild Awards.

Door ANP - 30-1-2017, 12:12 (Update 30-1-2017, 12:12)

Evan zou Zach, met wie ze sinds vorig jaar de band Rebel And A Basketcase vormt, voor hebben gesteld als ‘haar verloofde’. People ving op dat de actrice de muzikant als haar aanstaande introduceerde bij Mr. Robot-acteur Rami Malek.

Als Evan daadwerkelijk trouwplannen heeft, wordt het haar tweede huwelijk. In oktober 2012 trouwde ze met acteur Jamie Bell, met wie ze van 2005 tot 2006 ook al een relatie had. Het stel kreeg in juli 2013 een zoon en besloot in mei 2014 uit elkaar te gaan.