ANP Drama Moonlight verrast in openingsweekend

AMSTERDAM - Het drama Moonlight heeft in het eerste weekend meer dan 24.000 bezoekers getrokken. Daarmee heeft de film, die vorige week werd genomineerd voor acht Oscars, vergelijkbare films als Birdman en La La Land overtroffen, zo maakte distributeur Splendid Film maandag bekend. Het aantal voorstellingen en zalen wordt donderdag uitgebreid.

Door ANP - 30-1-2017, 9:06 (Update 30-1-2017, 9:06)

Moonlight vertelt het verhaal van een donkere homoseksuele jongen in een achterstandsbuurt in Miami die zijn plek in het leven probeert te vinden. Het drama werd geproduceerd door Brad Pitt, die per se een film wilde maken van het ongepubliceerde toneelstuk Moonlight Black Boys Look Blue. De hoofdrollen worden gespeeld door House of Cards- en Luke Cage-ster Mahershala Ali, Trevante Rhodes (Westworld) en Naomie Harris (Skyfall).

De film kreeg juichende recensies en geldt als een van de grote favorieten voor de uitreiking van de Oscars volgende maand. Moonlight beleefde eerder deze week zijn Nederlandse première op het International Film Festival Rotterdam. Regisseur Barry Jenkins was hierbij aanwezig en verzorgde donderdag een masterclass.