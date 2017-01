Emma Stone pakt weer prijs voor La La Land

ANP Emma Stone pakt weer prijs voor La La Land

LOS ANGELES - Actrice Emma Stone heeft de Screen Actors Guild-award voor beste actrice in een speelfilm gewonnen voor haar rol in La La Land. Stone kreeg ook al de prijs voor beste actrice tijdens de Golden Globes begin januari.

Door ANP - 30-1-2017, 5:46 (Update 30-1-2017, 5:46)

"Heel veel dank hiervoor. Wow, acteur zijn en spelen, en een prijs krijgen van het gilde van acteurs is best bijzonder. Dank", zei de 28-jarige Stone tijdens haar dankwoord. Ook prees ze de andere genomineerde actrices Meryl Streep, Natalie Portman, Emely Blunt en Amy Adams.

Ook haar collega-acteur in La La Land, de 36-jarige Ryan Gosling, kreeg van Stone complimenten. "Ryan, je bent de beste. En dat is de waarheid", zei de actrice in de richting van Gosling.

De musicalfilm La La Land viel tijdens de Golden Globes al flink in de prijzen. De musicalfilm won in elke categorie en sleepte in totaal zeven Globes binnen. En of dat nog niet genoeg is: La La Land is genomineerd voor een recordaantal van veertien Oscars die op 26 februari worden uitgereikt.