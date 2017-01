Claire Foy bewaart Golden Globe op toilet

LOS ANGELES - The Crown-actrice Claire Foy vindt het toilet de perfecte plek voor haar Golden Globe Award. Dat zei de actrice zondagavond op de rode loper, voorafgaand aan uitreiking van de Screen Actors Guild Awards.

Door ANP - 30-1-2017, 4:33 (Update 30-1-2017, 4:33)

"Je kan de Globe niet in het zicht bewaren", grapte Foy. "Het is zwaar. Het is een echt wapen", vervolgde de actrice.

De serie The Crown is genomineerd voor een SAG-award voor beste tv-drama en de 32-jarige Britse actrice won zondag een award in de categorie beste actrice in een dramaserie. Haar collega-acteur, de 71-jarige John Lithgow, won de prijs voor beste acteur in een dramaserie.

Foy speelt in The Crown de rol van de jonge koningin Elizabeth II. De Amerikaan Lithgow speelt de legendarische Britse premier Winston Churchill, die de jonge koningin van advies voorziet.