Française wint Miss Universe

ANP Française wint Miss Universe

MANILLA - Iris Mittenaere is gekozen tot Miss Universe 2016. De Française werd gekozen tot winnaar uit de 86 deelnemende landen. De Nederlandse kandidate Zoey Ivory viel al vroeg tijdens de competitie af en haalde niet de laatste dertien.

Door ANP - 30-1-2017, 4:32 (Update 30-1-2017, 4:32)

Mittenaere werd in de Filipijnse hoofdstad Manilla gekroond door Pia Wurtzbach uit de Filipijnen, die vorig jaar won. De 24-jarige Mittenaere uit Lille won in december 2015 de missverkiezing in Frankrijk en mocht het land vertegenwoordigen voor de verkiezing van Miss Universe.

De finale ging uiteindelijk tussen de Française Iris Mittenaere, Raquel Pélissier uit Haïti en de Colombiaanse Andrea Tovar.

Iris Mittenaere mag de titel Miss Universe een jaar dragen en kroont in januari 2018 haar opvolgster, naar verwachting in Frankrijk.