ANP Fifth Harmony zegt optreden af om ziekte

LOS ANGELES - Fifth Harmony heeft op het laatste moment het optreden tijdens de NHL-All Stars in Los Angeles afgezegd. Billboard meldt dat de meidengroep ziekte als reden heeft opgegeven.

Door ANP - 30-1-2017, 2:56 (Update 30-1-2017, 2:56)

Fifth Harmony zou onder andere het volkslied zingen voorafgaand aan de ijshockeywedstrijd. Zangeres Courtney Daniels heeft die taak zondagavond overgenomen.

De afzegging kwam voor velen als een verrassing omdat twee uur voor het optreden de band via Twitter liet weten uit te zien naar hun optreden. "Happy NHLAllStar-dag!!!", schreven de dames.

Fifth Harmony gaat door een onrustige periode sinds Camila Cabello in december 2016 na ruzie besloot te vertrekken. Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui lieten weten door te gaan met de band, die Fifth Harmony blijft heten.