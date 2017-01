John Legend veroordeelt moslimban Trump

LOS ANGELES - John Legend heeft zich in felle bewoordingen uitgelaten over de moslimban die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingesteld. Dat deed de zanger tijdens het Producers Guild of America Awards in Los Angeles.

Door ANP - 29-1-2017, 21:31 (Update 29-1-2017, 21:31)

“In Los Angeles wonen heel veel immigranten. Het gaat om creativelingen en dromers”, zei Legend. “Ons land is groot, vrij en toegankelijk voor dromers van iedere afkomst, van ieder geloof en van ieder ras.” Daarna moest de president het ontgelden. “Ik wil vanavond duidelijk stellen dat ik zijn handelwijze verafschuw.” Legend noemde de moslimban ‘onwaardig voor Amerika’.

Legend stond ook stil bij de protesten die tijdens de uitreiking aan de gang waren in Los Angeles. Hij zei het moeilijk te vnden om bij de uitreiking aanwezig te zijn, terwijl elders mensen voor hun rechten opkwamen. De zanger besloot met een oproep om de American Civil Liberties Union (ACLU) te steunen. Samen met zijn vrouw, actrice Chrissy Teigen, gaf hij het goede voorbeeld en deed een donatie aan de Amerikaanse organisatie die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers.