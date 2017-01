Rick Parfitt schrapte vrouw uit testament

LONDEN - De vorige maand overleden Rick Parfitt heeft zijn vrouw niets nagelaten. Vlak voor zijn dood schrapte de gitarist van Status Quo Lyndsey uit zijn testament.

Door ANP - 29-1-2017, 14:21 (Update 29-1-2017, 14:21)

"Hij heeft mij niets nagelaten", aldus Lyndsey in gesprek met de Daily Mail. "Ik moet mijn kinderen nu van hun privéschool halen en een baan zoeken. Ik kan het schoolgeld anders niet betalen en we zouden niet eens te eten hebben zonder mijn moeders pensioen."

Rick en Lyndsey leefden ten tijde van zijn dood gescheiden, maar volgens Lyndsey ging het juist weer goed tussen de twee. Het koppel ontbeet iedere dag met elkaar en was van plan om samen de kerst door te brengen. "We waren niet van elkaar vervreemd, maar hadden het er zelfs over om weer bij elkaar te komen."

De Britse gitarist overleed vlak voor de kerstdagen op 68-jarige leeftijd nadat hij in juni een zware hartaanval had gehad.