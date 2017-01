Ed Sheeran nam sabbatical ook voor fans

LONDEN - Ed Sheeran nam vorig jaar niet alleen een sabbatical om zelf tot rust te komen, maar ook om te voorkomen dat zijn fans hem zat werden.

Door ANP - 29-1-2017, 13:22 (Update 29-1-2017, 13:22)

"Ik weet nog dat ik een nummer uitbracht vlak voordat ik er een jaar tussenuit ging en ik kreeg zo'n lauwe reactie terug", vertelt Ed tegen The Mirror. "Iedereen had zoiets van: 'ooh.. leuk'. Dus ik moest wel een pauze nemen, maar het publiek tegelijkertijd ook van mij."

Ed pakte zijn breuk rigoureus aan. Hij liet een jaar lang niets van zich horen en nam de tijd om een wereldreis te maken. Met resultaat: naar zijn comeback werd door zijn fans reikhalzend uitgekeken. Al had dat ook verkeerd uit kunnen pakken, realiseert de Britse singer-songwriter zich. "Je moet iets missen voordat je wilt dat het terugkeert", aldus Ed. "Mensen hadden echter ook hun interesse kunnen verliezen, maar dat gebeurde gelukkig niet."

Met Shape of You en Castle of the Hill, de eerste singles van zijn derde album ÷ , maakte Ed eerder deze maand een glorieuze comeback. De singles staan vrijwel overal ter wereld hoog in de hitlijsten.