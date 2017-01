Chris Brown leent auto's niet meer uit

LOS ANGELES - Chris Brown zal zijn auto voortaan niet meer zo snel uitlenen. Nadat een van zijn 'vrienden' dinsdagnacht zijn peperdure Lamborghini Aventador total loss reed, houdt de zanger de sleutels op zak, meldt TMZ.

Door ANP - 29-1-2017, 12:47 (Update 29-1-2017, 12:47)

Volgens de entertainmentsite is Brown behoorlijk pissig dat zijn sportwagen gecrasht is, vooral omdat de bestuurder en de bijrijder de plek van het ongeluk verlieten. Desondanks weet hij wie de schuldige is, alleen zal Brown niets terugzien van zijn auto. De vriend zou geen cent te makken hebben. De Aventador was zo'n 500.000 dollar waard.

De oorzaak van het eenzijdige ongeval is nog niet bekend. De bestuurder zou de controle over het voertuig hebben verloren en niet onder invloed zijn geweest.