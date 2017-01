Weer prijs voor Oscar-favoriet La La Land

LOS ANGELES - Het Amerikaanse gilde van filmproducenten heeft La La Land uitgeroepen tot de beste film van het afgelopen jaar. De musical met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen liet daarmee andere kanshebbers als Arrival, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea en Moonlight achter zich.

Door ANP - 29-1-2017, 10:05 (Update 29-1-2017, 10:05)

De Producers Guild of America Awards is jaarlijks een belangrijke graadmeter voor de Oscars. In de afgelopen acht jaar won de film die favoriet was bij de producers ook de Oscar voor beste film. La La Land, die de afgelopen maanden al prijs na prijs in ontvangst mocht nemen, lijkt daarmee de gedoodverfde favoriet tijdens de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen volgende maand.

La La Land ontving afgelopen week veertien Oscarnominaties. De musical, over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, evenaarde daarmee het record van de films Titanic (1997) en All About Eve (1950).

Bij de PGA's vielen verder onder meer Zootopia (animatiefilm), O.J.: Made in America (documentaire), Stranger Things (televisiedrama) en Atlanta (televisiekomedie) in de prijzen.