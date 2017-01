Zorgen Academy om moslimban Trump

ANP Zorgen Academy om moslimban Trump

LOS ANGELES - The Academy heeft bezorgd gereageerd op het nieuws dat de voor een Oscar genomineerde Iraanse filmmaker Asghar Farhadi mogelijk niet naar de uitreiking kan komen vanwege de nieuwe 'moslimban' van president Donald Trump.

Door ANP - 29-1-2017, 9:52 (Update 29-1-2017, 9:52)

"The Academy prijst de kunst van het filmmaken, dat bedoeld is om grenzen te overstijgen en publiek over de hele wereld aan te spreken, ongeacht hun nationale, etnische of religieuze verschillen", zegt een woordvoerder van de organisatie achter de Oscars tegen Variety. "Wij vinden het zeer verontrustend dat Asghar Farhadi met de cast en crew van The Salesman mogelijk het land niet in komt op grond van hun religie of paspoort."

Farhadi is met The Salesman genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film. Het is zijn tweede Oscar-nominatie. In 2012 won hij in dezelfde categorie met Jodaeiye Nader az Simin (A Separation).

De hoofdrolspeelster in The Salesman, de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti, kondigde donderdag al aan dat ze niet naar de Oscar-uitreiking komt uit protest tegen Trump. Dat besloot ze in een reactie op het - toen nog - voornemen van de president om immigranten uit moslimlanden te weren.