Ray J hernieuwt nu al geloftes

PARIJS - Slechts vijf maanden na zijn bruiloft met Princess Love heeft zanger Ray J nu al zijn geloftes hernieuwd. Het stel vloog naar Parijs om het nog eens dunnetjes over te doen, weet TMZ.

28-1-2017, 23:14

Niet alleen trakteerde Ray J zijn vrouw op een romantisch tripje, de ex van Kim Kardashian en Whitney Houston deed Princess Love ook een diamanten ring cadeau. Het hernieuwen van de geloften gebeurde in het peperdure San Regis Hotel. Daarna poseerde het verliefde stel nog even bij de Eiffeltoren.

Ray J, vooral bekend van de sekstape die hij met zijn ex Kim Kardashian maakte, is twee jaar samen met Princess Love. Hij deed zijn huwelijksaanzoek op de landingsbaan van een vliegveld, naast een privéjet in het bijzijn van haar ouders en hun beste vrienden.

Het stel trouwde in augustus in Los Angeles in het bijzijn van 150 gasten. Rapper The Game was een van de negen bruidsjonkers van Ray J en zangeres Brandy, het zusje van de bruidegom, was een van de bruidsmeisjes van Princess.