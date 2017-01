Grammy-eerbetoon voor Bee Gees

ANP Grammy-eerbetoon voor Bee Gees

LOS ANGELES - Verschillende artiesten brengen volgende maand in Los Angeles een ode aan de Bee Gees. Tijdens een show in het Microsoft Theater wordt stilgestaan bij de veertigste verjaardag van de door de legendarische popgroep verzorgde soundtrack van Saturday Night Fever.

Door ANP - 28-1-2017, 15:28 (Update 28-1-2017, 15:28)

Céline Dion, John Legend, Pentatonix, Demi Lovato, DNCE en Keith Urban brengen tijdens de avond allen een muzikale ode aan de Bee Gees. Ook Barry Gibb, het enige nog levende lid van de groep, verzorgt een optreden.

De show, getiteld Stayin' Alive: A Grammy Salute to the Music of the Bee Gees, vindt twee dagen voor de 59e editie van de Grammy Awards plaats. De organisatie van de muziekprijzen, The Recording Academy, is verantwoordelijk voor het eerbetoon. De Amerikaanse zender CBS zendt de special later dit jaar uit.

De Bee Gees wonnen in 1979 vier Grammy's met Saturday Night Fever, waaronder de prijs voor beste album. In 2003 kregen ze een Grammy Legend Award en in 2015 een Lifetime Achievement Award.