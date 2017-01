Drake eindelijk klaar voor Amsterdam

AMSTERDAM - Drake begint zaterdagavond met tien dagen vertraging dan toch aan zijn Boy Meets World Tour in Amsterdam. Door 'tegenslagen' bij de voorbereidingen moest de Canadese zanger en rapper zijn concerten tot twee keer toe uitstellen, maar inmiddels is hij er helemaal klaar voor. "Amsterdam let's begin", schrijft Drake zaterdagmiddag op Instagram.

28-1-2017

In eerste instantie zou Drake op 18, 20, 21 en 22 januari in de Ziggo Dome staan. Vorige week werden de vier shows verplaatst naar 26, 27 en 28 januari en 26 februari. Woensdag kondigde Mojo aan dat de eerste twee concerten nu op 27 en 28 maart plaatsvinden, tot groot ongenoegen van de fans. Sommigen hadden hun kaarten verkocht omdat ze op de tweede datum niet konden en hadden achteraf wel op de derde datum kunnen komen.

De reden voor de verplaatsingen bleef steeds vaag. Volgens Mojo waren er problemen met de productie. Drake wilde een compleet nieuwe show en geen kopie van zijn Amerikaanse. Die was echter niet op tijd klaar, wat de verwachtingen voor zaterdagavond nu dubbel zo hooggespannen maakt.

Drake zelf vermaakte zich afgelopen week prima in Nederland. Behalve voor repeteren in de Ziggo Dome had hij ruimschoots de tijd om op een privéfeest in het Amstel Hotel te verschijnen vorige week zaterdag en dook hij zondag op bij een concert van Rae Sremmurd in de Melkweg.