ANP Stranger Things-ster in Godzilla-sequel

LOS ANGELES - Millie Bobby Brown gaat haar filmdebuut maken in het vervolg op Godzilla uit 2014. Dat meldt Variety. Welke rol de twaalfjarige Britse actrice krijgt, is nog niet bekend.

Door ANP - 28-1-2017, 14:18 (Update 28-1-2017, 14:18)

De release van Godzilla: King of Monsters staat gepland voor maart 2019. De regie is in handen van Michael Dougherty. Hij werkt voor de nieuwe Godzilla samen met co-writer Zach Shields, met wie hij eerder samenwerkte voor Krampus. Aanvankelijk zou het duo alleen het script schrijven, maar nu is Dougherty ook gevraagd om de film te regisseren.

Het plot van Godzilla 2 is nog niet bekend. In het eerste deel neemt Godzilla het op tegen twee andere monsters. Daarbij worden steden als San Francisco en Las Vegas deels met de grond gelijkgemaakt. In die film speelden onder meer Bryan Cranston en Elizabeth Olsen mee.