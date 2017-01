Herdenking Fisher en Reynolds in maart

LOS ANGELES - De publieke herdenking van de vorige maand overleden actrices Carrie Fisher en haar moeder Debbie Reynolds vindt plaats op zaterdag 25 maart. Dat heeft Reynolds zoon en Fishers broer Todd Fisher bekendgemaakt.

Door ANP - 28-1-2017, 11:35 (Update 28-1-2017, 11:35)

"We willen hun levens vieren met vrienden, familie en jullie: de mensen die van hen hielden", aldus Todd. De ceremonie wordt gehouden op Forest Lawn, de begraafplaats waar de twee actrices hun laatste rustplaats hebben gevonden. Na de dienst krijgt iedereen de mogelijkheid om het graf van Carrie en Debbie te bekijken.

Voor de herdenking zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. "Er komen geen tickets. Wie het eerst komt, het eerst maalt", zegt Todd. In de lobby en buiten worden wel schermen geplaatst voor degenen die er niet meer bij kunnen maar wel mee willen kijken.

Eerder deze maand namen familie en vrienden in besloten kring afscheid van Carrie en Debbie. Een deel van de as van de Star Wars-actrice werd samen met haar moeders kist begraven in een familiegraf. Debbie overleed eind december op 84-jarige leeftijd, een dag na haar dochter. Carrie werd 60 jaar.