ANP Uitvaart Hans Breukhoven op 2 februari

ROTTERDAM - De vorige week overleden Hans Breukhoven wordt donderdag in Rotterdam begraven. Zijn familie plaatste zaterdag een overlijdensadvertentie in het AD. De uitvaart vindt plaats in de Laurenskerk, waarna de voormalige echtgenoot van zangeres Connie Witteman in besloten kring naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht.

Door ANP - 28-1-2017, 9:55 (Update 28-1-2017, 9:55)

De begrafenis stond eigenlijk voor afgelopen vrijdag gepland, maar werd uitgesteld toen er problemen waren met het papierwerk. Het lichaam van Breukhoven kon daardoor nog niet van Londen naar Rotterdam worden gevlogen.

Breukhoven overleed op 20 januari in zijn woonplaats Londen aan kanker. Hij werd 70 jaar. Breukhoven werd bekend als oprichter van de Free Record Shop in 1971. De winkelketen ging in 2014 failliet.