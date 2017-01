Andy en Melisa gaan stapje verder in theater

ANP Andy en Melisa gaan stapje verder in theater

AMSTERDAM - Wie niet genoeg kan krijgen van Andy van der Meijde en zijn vrouw Melisa kan binnenkort naar het theater. De voormalig profvoetballer en zijn vrouw werken aan een theatertour, waarin ze nog meer vertellen over hun leven.

Door ANP - 27-1-2017, 19:56 (Update 27-1-2017, 19:56)

“Je ziet heel veel dingen in de serie, maar je ziet vaak niet wat daarna gebeurt”, legde Melisa uit in RTL Boulevard. “We gaan in het theater een stapje verder dan in de serie.” Volgens de kapster en ex-Playmate wordt het een voorstelling vol onthullingen. “Er zijn bijvoorbeeld dingen waar Andy niet meer over praat: zijn vader, zijn dochter. Over dat soort dingen gaan we in het theater praten.”

Volgens Melisa zijn sommige verhalen te emotioneel voor in de realityserie, maar passen ze wel in het theater. Toch willen de twee hun publiek niet alleen zware kost voorschotelen, er moet ook gelachen worden. “We houden battles over bijvoorbeeld het huishouden, daar hebben we altijd ruzie over.”

En er is ruimte voor experimenten. “Ik ga onder hypnose, dat heb ik altijd al eens willen doen. Ook mensen uit het publiek gaan onder hypnose.” De voorbereidingen op de theatershow zijn te volgen in het nieuwe seizoen van de realityserie van Andy en Melisa.