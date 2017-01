Mental Theo in kreukels na snowboardtripje

ANP Mental Theo in kreukels na snowboardtripje

AMSTERDAM - Mental Theo heeft zijn wintersportvakantie in Oostenrijk moeten afbreken. De dj kwam ten val en moest met een gipsvlucht terug naar Nederland. Inmiddels is hij weer thuis, liet Theo vrijdag weten via een Instagramvideo.

Door ANP - 27-1-2017, 16:49 (Update 27-1-2017, 16:49)

“Lieve vrienden, ik ben weer in Nederland. Met mij gaat alles goed”, zei de dj vanuit zijn bed. “Het viel eigenlijk allemaal best wel mee: rib gekneusd, long gekneusd, blauwe plekken en te veel zon gehad.”

Theo kwam donderdag ten val toen hij offpiste aan het snowboarden was. Volgens Shownieuws stortte de dj tien meter in een ravijn. Ondanks de flinke smak is Theo niet van plan het rustig aan te gaan doen. “Zaterdag ben ik er gewoon bij op de Peppermill-reünie in Limburg!”