Ed Sheeran blijft concurrentie voor

AMSTELVEEN - Ed Sheeran is ook deze week heer en meester in de Singles Top 100. Shape Of You voert de hitlijst net als vorige week aan, Eds andere nieuwe single Castle On The Hill blijft plakken op de zesde plek.

Door ANP - 27-1-2017, 16:04 (Update 27-1-2017, 16:04)

In de top van de Singles Top 100 verandert deze week weinig. Alleen Paris van The Chainsmokers is nieuw in de top tien. De single kwam vorige week binnen op de zestiende plaats van de hitlijst.

De hoogste nieuwe binnenkomer komen we deze pas tegen op de 52e plek: Moving On And Getting Over van John Mayer. Don’t Leave van Snakehips & MØ is de hekkensluiter van deze week. Het nummer komt nieuw binnen op de honderdste plek.

Singles Top 10 week 4

1. (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2. (2) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (3) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

4. (4) James Arthur - Say You Won’t Let Go

5. (7) Starley - Call On Me (Ryan Riback remix)

6. (6) Ed Sheeran - Castle On The Hill

7. (16) The Chainsmokers - Paris

8. (5) Broederliefde/Emms - Het is een feit

9. (8) The Weeknd feat. Daft Punk - I Feel It Coming

10. (10) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever