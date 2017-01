Kensington verslaat The xx

AMSTELVEEN - Kensington heeft de Britse band The xx na een week weer verstoten van de eerste plaats in de Album Top 100. De Utrechtse rockers moesten vorige week de hoogste notering voor hun album Control afstaan aan I See You, de nieuwe plaat van The xx, maar deze week voert Control de lijst van bestverkochte cd's in Nederland weer aan.

Jett Rebel kwam vorige week met Super Pop nieuw binnen op nummer vier, maar moet deze week genoegen nemen met de 42ste plaats. 'Een klein beetje' geluk van Ali B, het eerste album van de rapper in tien jaar tijd, komt in de week dat het schijfje zijn gouden status bereikt (20.000 exemplaren) ook de top tien binnen. Ali B prijkt op de negende plek.

Album Top 10 week 4

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Kensington - Control

2. (1) The xx - I See You

3. (3) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

4. (5) The Weeknd - Starboy

5. (7) Adele - 25

6. (6) Ed Sheeran - X

7. (8) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

8. (9) Frenna - Geen oog dichtgedaan

9. (11) Ali B - Een klein beetje geluk

10. (-) Navarone - Oscillation