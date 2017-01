Ladies of Soul repeteren aan keukentafel

ANP Ladies of Soul repeteren aan keukentafel

AMSTERDAM - De Ladies of Soul kwamen vrijdagmiddag bijeen aan de keukentafel van Trijntje Oosterhuis voor een repetitie. Oosterhuis deelde een filmpje van het gezellige en muzikale samenzijn op Instagram.

Door ANP - 27-1-2017, 14:15 (Update 27-1-2017, 14:15)

Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis, Glennis Grace en Edsilia Rombley oefenen voor de aanstaande concertreeks van hun succesvolle groep Ladies of Soul op 10, 11 en 12 februari in Ziggo Dome in Amsterdam. Saxofoniste Candy Dulfer hoort ook bij het gezelschap, maar zij was voor zover op het filmpje te zien niet bij de repetitie aanwezig.

Naast de soulvolle vrouwen staat ook Alain Clark op het podium in de Ziggo Dome en schuift Oleta Adams aan als gastartieste.