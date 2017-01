Nog geen duidelijkheid dood George Michael

LONDEN - Er is nog steeds geen uitsluitsel over de oorzaak van de dood van George Michael op Eerste Kerstdag. Mirror meldt vrijdag op gezag van de politie dat de resultaten van het toxicologisch onderzoek nog op zich laten wachten.

Door ANP - 27-1-2017, 11:56 (Update 27-1-2017, 11:56)

Zolang die gegevens niet bekend zijn, kan ook het officiële onderzoek naar de plotselinge dood van de popster niet aanvangen en wordt zijn lichaam niet vrijgegeven. Het bekendmaken van een datum voor de uitvaart kan daarmee nog weken duren, aldus bronnen rond het onderzoek.

De dood van de 53-jarige zanger wordt door de politie niet gezien als verdacht. De geruchten gaan wel dat Michael in zijn laatste weken weer zou zijn teruggevallen in een oude drugsverslaving. Het toxicologisch onderzoek moet uitsluitsel geven over mogelijk fatale hoeveelheden verdovende middelen in zijn lichaam.