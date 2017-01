Lex Gaarthuis wil ook naakt presenteren

HILVERSUM - In navolging van Manuel Venderbos staat ook Radio 10-presentator Lex Gaarthuis binnenkort naakt achter de microfoon. Venderbos deed donderdagavond in RTL Boulevard poedelnaakt een oproep voor zijn wetenschapsprogramma Galileo, waarin hij wil bewijzen dat naakt presenteren beter gaat dan met kleding aan. Gaarthuis sprak Venderbos vrijdagochtend in zijn radioshow en liet zich overhalen mee te doen aan het experiment.

Door ANP - 27-1-2017, 9:38 (Update 27-1-2017, 9:38)

De radioman zegde toe binnenkort zijn Radio 10 ochtendshow zonder kleren te presenteren. Ook zijn team sleepte hij daarin mee. "Nou, we hebben hier alvast een clubje met drie mannen die aan deze show werken, waaronder ik, die dat best aandurven. Toch jongens?", reageerde Gaarthuis op het verzoek van Venderbos. Gaarthuis zijn collega’s waren niet direct enthousiast, maar lieten zich in het gesprek toch overhalen. In overleg met Galileo wordt binnenkort een datum geprikt voor de naakte ochtendshow. De beelden zullen te zien zijn in het populairwetenschappelijke RTL 5-programma.

Galileo wil een Brits/Amerikaans onderzoek dubbelchecken waaruit blijkt dat naakt werken de creativiteit en productiviteit bevordert. Venderbos zoekt hiervoor groepjes collega’s die een dag naakt willen werken.