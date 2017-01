Klem scoort opnieuw

ANP Klem scoort opnieuw

HILVERSUM - De nieuwe Nederlandse dramaserie Klem blijft hoge kijkcijfers scoren. De tweede aflevering van de reeks, met onder anderen Barry Atsma, Georgina Verbaan en Jacob Derwig, trok donderdagavond bijna 1,4 miljoen kijkers naar NPO1. Daarmee staat de uitzending op de tweede plaats in de lijst van best bekeken programma's van donderdag.

Door ANP - 27-1-2017, 8:24 (Update 27-1-2017, 8:24)

De eerste aflevering van Klem trok een week geleden ook bijna 1,4 miljoen kijkers.

De registratie van het muziekspektakel Vrienden van Amstel Live op RTL4 trok iets meer dan een miljoen kijkers.

Ook de actualiteitenprogramma's trokken donderdag veel kijkers. Naar een extra NOS Journaal in de avond, over het opstappen van minister Ard van der Steur, keken ruim 1,2 miljoen mensen.

Op de andere journaals werd ook massaal afgestemd, zoals het Half Acht Nieuws bij RTL 4 (ruim 1,1 miljoen). Het debat in de Tweede Kamer, waarin de bewindsman uiteindelijk vertelde te vertrekken, was vanaf 14.00 uur via meerdere livestreams te bekijken. Bij de NPO trok die 311.000 mensen.

Naar Jinek, dat ook de val van de minister behandelde, keken 930.000 mensen.